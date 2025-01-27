«Казахи слишком ленивые. Не смогли подстроиться к дисциплине Черчесова, перегорели». Быстров об увольнении тренера

Владимир Быстров назвал казахов ленивыми на фоне увольнения Станислава Черчесова.

Сегодня было объявлено , что Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана.

«Видимо, сборная Казахстана – не команда Черчесова.

Мне кажется, что казахи слишком ленивые. Они не смогли подстроиться к дисциплине Черчесова, перегорели. С Норвегией взяли одно очко, Холанда остановили и забыли, что такое футбол, видимо», – заявил бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака».