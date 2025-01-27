«Казахи слишком ленивые. Не смогли подстроиться к дисциплине Черчесова, перегорели». Быстров об увольнении тренера
Владимир Быстров назвал казахов ленивыми на фоне увольнения Станислава Черчесова.
Сегодня было объявлено, что Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана.
«Видимо, сборная Казахстана – не команда Черчесова.
Мне кажется, что казахи слишком ленивые. Они не смогли подстроиться к дисциплине Черчесова, перегорели. С Норвегией взяли одно очко, Холанда остановили и забыли, что такое футбол, видимо», – заявил бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Чемпионат»
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