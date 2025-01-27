«Торино» согласился отпустить Илича в «Спартак». Хавбек может подписать контракт к концу недели (Meridian Sport)

Иван Илич близок к переходу в «Спартак».

По информации Meridian Sport, «Торино » после напряженных переговоров дал полузащитнику разрешение на переход в московский клуб. Если не возникнет никаких затруднений, Илич должен окончательно согласовать детали сотрудничества с москвичами к концу недели и подписать контракт.

Потенциальным препятствием для окончательного осуществления трансфера является травма игрока. Серб еще не восстановился после повреждения задней поверхности бедра и сможет вернуться на поле не раньше конца февраля. Однако Деян Станкович очень хочет видеть 23-летнего футболиста в своей команде и готов ждать.

В этом сезоне Илич забил один гол в 12 матчах Серии А. Подробную статистику игрока можно найти здесь .