«Торино» согласился отпустить Илича в «Спартак». Хавбек может подписать контракт к концу недели (Meridian Sport)
Иван Илич близок к переходу в «Спартак».
По информации Meridian Sport, «Торино» после напряженных переговоров дал полузащитнику разрешение на переход в московский клуб. Если не возникнет никаких затруднений, Илич должен окончательно согласовать детали сотрудничества с москвичами к концу недели и подписать контракт.
Потенциальным препятствием для окончательного осуществления трансфера является травма игрока. Серб еще не восстановился после повреждения задней поверхности бедра и сможет вернуться на поле не раньше конца февраля. Однако Деян Станкович очень хочет видеть 23-летнего футболиста в своей команде и готов ждать.
В этом сезоне Илич забил один гол в 12 матчах Серии А. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Meridian Sport
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