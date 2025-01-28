Мичков остался без очков в 3-м матче подряд. Он не бросал в створ ворот «Нью-Джерси», во 2-й раз в сезоне сыграв менее 10 минут

Матвей Мичков остался без очков в 3-м матче подряд.

Форвард «Филадельфии» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси » (4:2), во 2-й раз в сезоне сыграв менее 10 минут.

В 49 играх в сезоне на счету 20-летнего россиянина 34 (14+20) очка при полезности «минус 12».

Сегодня Матвей (9:45, 0:49 – в большинстве, «+1») не бросал в створ. Один раз он промахнулся, а еще один бросок был заблокирован.

Также он допустил 2 потери и сделал 1 перехват.