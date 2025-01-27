С ЦСКА снят трансферный бан. ФИФА вынесла решение после выплаты последнего транша «Херенвену» за Эджуке

ФИФА сняла с ЦСКА запрет на осуществление трансферов.

Об этом сообщила пресс-служба федерации.

Ранее стало известно, что «Херенвен » получил последний взнос за трансфер вингера Чидеры Эджуке в московский клуб, который состоялся летом 2020 года.

Таким образом, армейцы закрыли задолженность перед нидерландским клубом, из-за которой получили трансферный бан.

По информации ТАСС , нидерландский клуб обратился в ФИФА , чтобы с ЦСКА сняли запрет на трансферы.