С ЦСКА снят трансферный бан. ФИФА вынесла решение после выплаты последнего транша «Херенвену» за Эджуке
ФИФА сняла с ЦСКА запрет на осуществление трансферов.
Об этом сообщила пресс-служба федерации.
Ранее стало известно, что «Херенвен» получил последний взнос за трансфер вингера Чидеры Эджуке в московский клуб, который состоялся летом 2020 года.
Таким образом, армейцы закрыли задолженность перед нидерландским клубом, из-за которой получили трансферный бан.
По информации ТАСС, нидерландский клуб обратился в ФИФА, чтобы с ЦСКА сняли запрет на трансферы.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
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