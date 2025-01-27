Черчесов возьмет паузу в карьере после увольнения из сборной Казахстана. Тренер следит за ситуацией в клубах РПЛ и может рассмотреть варианты в Турции и Азербайджане

Станислав Черчесов намерен взять паузу в карьере.

61-летний российский специалист был уволен с поста главного тренера сборной Казахстана .

По информации Sport24, Станислав Черчесов намерен взять небольшую паузу в карьере. Его приоритет на данный момент – клубная работа.

Тренер следит за развитием ситуации в клубах РПЛ и может рассмотреть варианты работы в странах ближнего зарубежья – в частности, Турции и Азербайджана.

Черчесов уволен из Казахстана – из-за 0:15 в Лиге наций. Он спорит с формулировкой «обоюдное решение»