Черчесов возьмет паузу в карьере после увольнения из сборной Казахстана. Тренер следит за ситуацией в клубах РПЛ и может рассмотреть варианты в Турции и Азербайджане
Станислав Черчесов намерен взять паузу в карьере.
61-летний российский специалист был уволен с поста главного тренера сборной Казахстана.
По информации Sport24, Станислав Черчесов намерен взять небольшую паузу в карьере. Его приоритет на данный момент – клубная работа.
Тренер следит за развитием ситуации в клубах РПЛ и может рассмотреть варианты работы в странах ближнего зарубежья – в частности, Турции и Азербайджана.
Черчесов уволен из Казахстана – из-за 0:15 в Лиге наций. Он спорит с формулировкой «обоюдное решение»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
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