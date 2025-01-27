Меган Дюамель: «Я не знаю, кто такая Аделия Петросян. Не слежу за российским фигурным катанием»

Меган Дюамель заявила, что ей неизвестна фигуристка Аделия Петросян.

Двукратная чемпионка мира в парном катании из Канады ответила на вопрос издания «ВсеПроСпорт».

– Лидером российского женского одиночного катания является Аделия Петросян. В России ее называют звездой мирового масштаба. Как вы оцените перспективы Петросян, если видели ее катание?

– Я не знаю, кто такая Аделия Петросян, так как уже несколько лет не слежу за российским фигурным катанием, – сказала Дюамель.

Почему взгляды фигуристки Меган Дюамель на Россию – варварство