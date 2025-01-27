Луис Энрике рассказал, что в Бразилии часто обсуждают «Зенит».

– Как и когда вы узнали об интересе «Зенита»?

– Узнал от своих представителей, когда они связались со мной по этому поводу и сказали, что «Зенит» очень заинтересован в моих услугах. Скажу честно: очень этому обрадовался, потому что «Зенит» – это большой европейский клуб, за которым следят и о котором говорят в Южной Америке, Европе. В Бразилии вообще о «Зените » многие говорят. Больше того, если у нас говорят о российском футболе – значит, говорят о «Зените».

При этом я и сам, конечно, знал, что в команде много качественных игроков: и россиян, и иностранцев. А значит, это упростит процесс адаптации. В итоге решение принял незамедлительно. Конечно же, обсудив все со своей семьей.

– В России пишут, что интерес к вам «Зенит» проявлял еще примерно два года назад.

– Мне об этом ничего не известно. Год‑два назад эта информация до меня не доходила. Но сейчас узнал от своих представителей, что «Зенит» во мне очень заинтересован. Так этот переход и произошел, – сказал новичок «Зенита».

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