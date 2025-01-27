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Болельщица, устроившая пикет из-за изменения регламента финала Гран-при России: «Верю, что заметные действия могут привлечь внимание. Еще есть время что‑нибудь исправить»

Болельщица, устроившая пикет против изменения регламента Гран-при России по фигурному катанию, рассказала о своей акции.

«Я обычный болельщик фигурного катания, специально приехала из Санкт‑Петербурга в Москву, чтобы постоять у Олимпийского комитета России. Пришла в 9 утра, собираюсь простоять сколько смогу. Через некоторое время мне придется сделать перерыв, отойти в кафе.

Мне жалко уходить, вижу, что у людей появляется интерес. Ожидала худшего. Цель — простоять до конца рабочего дня, но не уверена, что выдержу. Я планировала, что акция будет длиться один день, может, два. Мне надо уезжать в среду. Может, кто‑нибудь еще захочет повторить в качестве мирной акции. Это не агрессия и не провокация.

Подходили люди, видела знакомые лица. Подходили работники ОКР, сочувствовали. Немного, два‑три человека. Одна женщина принесла чай, но она не относится к фигурному катанию. Есть те, кто подходят и спрашивают.

Насколько я знаю, у нас можно проводить только одиночные акции. Ко мне приезжала полиция, они не нашли нарушений никаких. Наверное, если бы я была не одна, то это было бы сложнее. Я не собиралась призывать кого‑то сюда приходить, хотела, чтобы кто‑нибудь сделал похожее в другом месте. Но это не было целью, я шла одна и практически никому не говорила.

Хотела бы привлечь внимание людей из мира спорта к этому вопросу. Были люди, которые писали обращение в Федерацию, но оно может долго рассматриваться. Может, моя акция повлияет и его рассмотрят быстрее.

Верю, что заметные действия могут привлечь к этому внимание. Еще есть время что‑нибудь исправить, чтобы ребята попали на Финал Гран‑при», — сказала болельщица. 

Болельщица проводит одиночный пикет у здания ОКР против изменения регламента финала Гран-при России

Изменение правил – плевок федерации не в конкретных людей, а в наше фигурное катание

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
мужское катание
болельщики
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