Болельщики направили в ФФККР петицию в связи с изменением регламента отбора на финал Гран-при России

Болельщики фигурного катания создали петицию из-за изменений в правилах отбора.

22 января Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала изменения регламента финала Гран-при России, который пройдет в Красноярске с 14 по 16 февраля.

Ранее фигуристы отбирались на соревнования по итогам серии Гран-при России. Теперь в регламенте учитывается выступление и на декабрьском чемпионате страны. По новым правилам в финал серии не попали Матвей Ветлугин , Артур Даниелян и Андрей Мозалев .

«Просим разъяснить:

1. На каком основании было принято это решение;

2. На каком основании за три недели до старта соревнований вносятся такие изменения;

3. На каком основании отбор в ФГПР происходит не только по этапам, но и по соревнованиям, не имеющим отношения к серии Гран-при;

4. На каком основании 22 января 2025 года было принято решение учитывать баллы чемпионата России при отборе на ФГПР, если год назад на Спартакиаду отбирались только по этапам серии Гран-при, как и двумя годами ранее, прилагаем выдержки из регламента за сезон-2022/23 и 2023/24 соответственно. В приложении к этим документам есть только таблица начисления баллов рейтинга по результатам этапов Гран-при, без указания баллов за ЧР. В обновленный документ внесли не только таблицу баллов по этапам Гран-при, но и баллов ЧР. Ранее такого не было.

5. На каком основании обновленный документ был подписан и.о президента ФФККР задним числом (23 мая 2024 года), а опубликован только 22 января 2025-го, менее чем за месяц до начала соревнований и после окончания всех отборочных турниров», – говорится в тексте петиции, который имеется в распоряжении Спортс’‘.

«Обновленный менее чем за месяц до старта регламент негативно сказывается на имидже федерации в глазах спортсменов и болельщиков и противоречит популяризации фигурного катания, так как мешает выступлению спортсменов в рамках установленных ранее правил и посещению данного спортивного мероприятия болельщикам определенного спортсмена.

Просим учесть, что у каждого из спортсменов есть группа активных болельщиков, которые за свои средства покупают билеты до города проведения, многие из которых невозвратные, а также оплачивают заранее жилье и вход на арену, своими силами участвуют в популяризации фигурного катания и оказывают информационную поддержку федерации. <...>

На основании вышеизложенного просим предоставить допуск Мозалеву Андрею Михайловичу, Ветлугину Матвею Рубеновичу и Даниеляну Артуру Ашотовичу до участия в финале Гран-при России, куда они проходят по спортивному принципу в соответствии с утвержденным регламентом от 23.05.2024, по результатам этапов серии Гран-при, как и было в прошлые сезоны», – говорится в петиции.

Петиция направлена в Федерацию фигурного катания на коньках России.

Изменение правил – плевок федерации не в конкретных людей, а в наше фигурное катание

Болельщица проводит одиночный пикет у здания ОКР против изменения регламента финала Гран-при России