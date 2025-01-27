114

Болельщики направили в ФФККР петицию в связи с изменением регламента отбора на финал Гран-при России

Болельщики фигурного катания создали петицию из-за изменений в правилах отбора.

22 января Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала изменения регламента финала Гран-при России, который пройдет в Красноярске с 14 по 16 февраля.

Ранее фигуристы отбирались на соревнования по итогам серии Гран-при России. Теперь в регламенте учитывается выступление и на декабрьском чемпионате страны. По новым правилам в финал серии не попали Матвей Ветлугин, Артур Даниелян и Андрей Мозалев

«Просим разъяснить: 

1. На каком основании было принято это решение;

2. На каком основании за три недели до старта соревнований вносятся такие изменения;

3. На каком основании отбор в ФГПР происходит не только по этапам, но и по соревнованиям, не имеющим отношения к серии Гран-при;

4. На каком основании 22 января 2025 года было принято решение учитывать баллы чемпионата России при отборе на ФГПР, если год назад на Спартакиаду отбирались только по этапам серии Гран-при, как и двумя годами ранее, прилагаем выдержки из регламента за сезон-2022/23 и 2023/24 соответственно. В приложении к этим документам есть только таблица начисления баллов рейтинга по результатам этапов Гран-при, без указания баллов за ЧР. В обновленный документ внесли не только таблицу баллов по этапам Гран-при, но и баллов ЧР. Ранее такого не было.

5. На каком основании обновленный документ был подписан и.о президента ФФККР задним числом (23 мая 2024 года), а опубликован только 22 января 2025-го, менее чем за месяц до начала соревнований и после окончания всех отборочных турниров», – говорится в тексте петиции, который имеется в распоряжении Спортс’‘.

«Обновленный менее чем за месяц до старта регламент негативно сказывается на имидже федерации в глазах спортсменов и болельщиков и противоречит популяризации фигурного катания, так как мешает выступлению спортсменов в рамках установленных ранее правил и посещению данного спортивного мероприятия болельщикам определенного спортсмена. 

Просим учесть, что у каждого из спортсменов есть группа активных болельщиков, которые за свои средства покупают билеты до города проведения, многие из которых невозвратные, а также оплачивают заранее жилье и вход на арену, своими силами участвуют в популяризации фигурного катания и оказывают информационную поддержку федерации. <...>

На основании вышеизложенного просим предоставить допуск Мозалеву Андрею Михайловичу, Ветлугину Матвею Рубеновичу и Даниеляну Артуру Ашотовичу до участия в финале Гран-при России, куда они проходят по спортивному принципу в соответствии с утвержденным регламентом от 23.05.2024, по результатам этапов серии Гран-при, как и было в прошлые сезоны», – говорится в петиции.

Петиция направлена в Федерацию фигурного катания на коньках России.

Изменение правил – плевок федерации не в конкретных людей, а в наше фигурное катание

Болельщица проводит одиночный пикет у здания ОКР против изменения регламента финала Гран-при России

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
ФФККР
мужское катание
logoАртур Даниелян
logoСерия Гран-при России
logoМатвей Ветлугин
болельщики
logoсборная России
logoАндрей Мозалев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Анастасия Губанова: «Приехала на чемпионат Европы без особых ожиданий, о медалях не думаю. Хочется в пятницу откататься так же, как сегодня»
1125 минут назад
Судья из Словении Бреда Мариншек поставила Петрыкиной 0,75 балла за навыки скольжения в короткой программе на чемпионате Европы
26сегодня, 19:56
🎧 Шоу «Чистый хвост»: Каким будет фигурное катание через 5 лет? Вы его не узнаете
сегодня, 19:48
⚡️ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Губанова лидирует после короткой программы, Петрыкина – 2-я, Репонд – 3-я, Пинзарроне – 4-я
1111сегодня, 19:29
Этери Тутберидзе приехала на чемпионат Европы в Таллине
48сегодня, 19:07Фото
Татьяна Тарасова: «Меня интересуют только наши фигуристы. Но чемпионат Европы смотреть буду, это моя профессия, я обязана следить»
5сегодня, 18:04
Ирина Роднина: «Нельзя говорить, что США и Россия похожи как две капли воды. Много общего, но есть другое восприятие чего-то»
3сегодня, 17:57
⚡️ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Хазе и Володин выиграли короткую программу, Конти и Мачии – 2-е, Павлова и Святченко – 3-и, Метелкина и Берулава – 9-е
469сегодня, 16:58
Минерва Фабьен Хазе: «Мы удивились штрафу за перебор по времени. Видимо, сильно увлеклись финальной позой»
3сегодня, 16:28
Бестемьянова о возможном возвращении Валиевой: «Это должно быть ее желанием. Сможет ли она вернуться в прежнюю форму? Если захочет, то сможет»
4сегодня, 16:14
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Европы по фигурному катанию. Хазе и Володин, Конти и Мачии, Метелкина и Берулава выступят с произвольными программами
сегодня, 16:23
Чемпионат Европы по фигурному катанию. Сяо Хим Фа, Аймо, Грассль, Риццо и Эгадзе покажут короткие программы
2сегодня, 16:11
Качушкина о возможном возобновлении карьеры: «Пока ничего конкретного не решила, но спортивную форму поддерживаю на высшем уровне»
426 января, 20:59
Тарасова о том, что Крамаренко удалили здоровый рог мениска: «У таких врачей надо отбирать лицензию. Очень жаль и девочку, и Винер»
1026 января, 19:49
Дмитрий Васильев: «Колесник либо не читал Олимпийскую хартию, либо вообще читать не умеет. ISU не будет реагировать на заявления сумасшедших»
624 января, 21:10
Илья Малинин: «Иногда я прыгаю четверной аксель без проблем, а иногда прямо заставляю себя на него зайти»
24 января, 13:41
Софья Акатьева: «В этом году сдаю ЕГЭ. Выбор – химия и биология. Очень нравятся эти предметы»
1724 января, 09:06Фото
Турнир на призы президента ФФКМ. Кузьмина и Студеникин победили в танцах на льду среди мастеров спорта, Пестова и Лагутов – по КМС
123 января, 19:04
Турнир на призы президента ФФКМ. Пузин победил, Автушенко – 2-й, Сенцов – 3-й
623 января, 10:57
Дмитрий Алиев показал, как исполняет на тренировке четверной лутц
3923 января, 10:14Видео
Рекомендуем