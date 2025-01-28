НБА. 36 очков Диллона Брукса помогли «Хьюстону» победить «Бостон», «Финикс» одолел «Клипперс» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись двенадцать матчей.

«Бостон » дома уступил «Хьюстону ». «Финикс » одолел «Клипперс ». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.