Карикатурную фигуру Винисиуса с «Золотой какашкой» подготовил художник для праздника в Валенсии: «Вини заливается слезами, «Мадрид» подбадривает его и награждает»

Фигура Винисиуса с «золотой какашкой» появится на празднике в Валенсии.

Художник Виктор Наварро представил фигуру вингера «Реала» для Фальяса – праздника Валенсийского сообщества, который ежегодно проводится с 15 по 19 марта.

В празднике традиционно участвуют художники и скульпторы, которые создают для события ниноты – фигуры из дерева и других материалов. В завершение праздника ниноты сжигают, отмечая приход весны. На костер не попадает только один нинот – тот, что больше всего понравится публике.

Наварро создал крупную фигуру Винисиуса в стиле каганеров (caganer, буквально «серун» – Спортс’‘) – распространенных в Испании фигурок людей, справляющих большую нужду. На сделанном в карикатурном стиле ниноте футболист одет в форму, составленную из футболок «Реала » и сборной Бразилии, и держит на руке позолоченные фекалии. В описании к фигуре художник назвал фекалии Cagalló D’Or – «Золотой какашкой», отсылая к «Золотому мячу».

«Вини заливается слезами, «Мадрид» подбадривает его и награждает «Золотой какашкой». Это крокодиловы слезы», – говорится в описании фигуры.

Также у основания нинота установлены фотографии Винисиуса: на одной игрок плачет, на другой добавлена «Золотая какашка».

Фото: as.com