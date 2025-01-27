Наингголана арестовали в Бельгии по делу о контрабанде кокаина
Бельгийская полиция в связи с расследованием о контрабанде кокаина из Южной Америки через порт Антверпена арестовала Раджу Наингголана, выступающего за «Локерен-Темсе» во 2-й местной лиге.
Полиция обыскала более 30 домов в Антверпене и Брюсселе. Во время обыска в доме бельгийского игрока один из его автомобилей (Smart Brabus) был отбуксирован.
Расследование касается предполагаемых фактов импорта кокаина из Южной Америки в Европу через порт Антверпена и его перераспределения в Бельгии.
«Мы можем подтвердить, что футболист Р. Н. был лишен свободы в рамках этого дела. Учитывая, что допросы в настоящее время продолжаются, и в соответствии с принципом презумпции невиновности на данном этапе никаких дальнейших комментариев даваться не будет», – сообщили в прокуратуре Брюсселя.
Наингголана уже связывали с контрабандой кокаина, когда один из деловых партнеров чемпиона Италии был осужден в 2016-м за контрабанду наркотиков на частных самолетах для террористической организации. Также бывшего игрока «Ромы», «Интера» и «Кальяри» регулярно замечали на вечеринках с людьми, которые были близки к наркоиндустрии.
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