Семак о первом матче Луиса Энрике за «Зенит»: «Он произвел приятное впечатление. Постараемся, чтобы как можно быстрее адаптировался и помогал команде»
Сергей Семак прокомментировал дебют Луиса Энрике за «Зенит».
Бразилец провел 45 минут на поле в товарищеском матче против «Динамо» (1:3).
– Какое впечатление произвел Луис Энрике за 45 минут?
– Он произвел приятное впечатление.
Конечно, надо смотреть, как он будет набирать форму – он тоже давно не тренировался и не играл. Конечно, для него это тоже первая игра. То, что он 45 минут сыграл, это хорошо.
Мы планировали дать ему еще меньше, 20-30 минут, чтобы дать немножко познакомиться с теми требованиями и партнерами. Но он выдержал 45 минут.
Я думаю, что он будет работать. Постараемся, чтобы он как можно быстрее адаптировался и помогал команде своей игрой, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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