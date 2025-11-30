«Интер Майами» Месси сыграет дома с «Ванкувером» Мюллера в финале Кубка МЛС 6 декабря

Стал известен соперник «Интер Майами» по финальному матчу Кубка МЛС.

6 декабря флоридцы, за которых выступает Лионель Месси , встретятся дома с «Ванкувер Уайткэпс » Томаса Мюллера .

Сегодня в 1/2 финала «Интер Майами » разгромил «Нью-Йорк Сити» (5:1), а «Ванкувер» победил «Сан-Диего» (3:1).

Соперники впервые сыграют в финале плей-офф МЛС . Ранее флоридцы не проходили дальше первого раунда, а канадский клуб дважды доходил до четвертьфинала.