Гусев общается с Газзаевым перед каждым матчем: «Получаю очень ценные советы и по тактике, и по психологии»
Гусев советуется с Газзаевым перед каждым матчем «Динамо».
И.о. тренера «Динамо» Ролан Гусев признался, что общается перед каждым матчем с экс-тренером ЦСКА и бело-голубых Валерием Газзаевым.
— В первый свой заход вы говорили о том, что советуетесь с Газзаевым. Как сейчас?
— То же — советуюсь с Валерием Георгиевичем. Постоянно, перед каждым матчем — и по тактике, и по психологии получаю очень ценные советы, – сказал Гусев.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
