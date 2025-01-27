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КХЛ. «Спартак» обыграл ЦСКА, «Динамо» проиграло «Локомотиву», «Салават» уступил «Ак Барсу», «Авангард» победил «Адмирал»

Сегодня прошли очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Авангард» победил «Адмирал» (4:1), «Ак Барс» обыграл «Салават» (4:3 ОТ), ЦСКА уступил «Спартаку» (1:4), «Динамо» Москва проиграло «Локомотиву» (1:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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