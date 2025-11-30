4

Аллегри об 1:0 с «Лацио»: «Милан» взвинтил темп во втором тайме и мог забить еще»

Аллегри: «Милан» взвинтил темп во втором тайме игры с «Лацио» и мог забить еще.

Тренер «Милана» Массимилиано Аллегри оценил победу над «Лацио» (1:0) в Серии А.

«У нас были проблемы в начале матча, поскольку «Лацио» сильно прессинговал и, поддерживая такой темп, перекрывал все зоны. Приходилось делать более рискованные передачи с возможной потерей мяча, и мы не лучшим образом справлялись с этим. 

Во втором тайме мы взвинтили темп, а они немного сбавили, поэтому помимо гола у нас были еще моменты для взятия ворот», – сказал Аллегри.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
