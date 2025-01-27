Никитин после 2:1 с «Динамо»: «Класс этих судей знаю. Их решения не соответствуют уровню команд. Березкин – зачинщик драки, #####. Я не первый год в хоккее»
Игорь Никитин высказался о работе судей в матче с «Динамо» (2:1).
– Концовка как виделась? О чем говорили с судьями, что там было?
– Неуважение просто, мне кажется. Полунин, который бьет Комтуа вместе с Пакеттом... Ну так, не очень. Березкин, который зачинщик драки, ##### (блин).
И это все мне объясняется. Может быть, в социальных сетях это как бы и прокатило, но я не первый год в хоккее.
Класс этих судей тоже знаю. Их решения совершенно не соответствуют уровню команд, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин на послематчевой пресс-конференции.
На матче работали главные судьи Виктор Бирин и Сергей Морозов, а также линейные арбитры Дмитрий Осипов и Никита Поляков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: группа «Локомотива» во «Вконтакте»
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