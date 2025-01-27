Никитин после 2:1 с «Динамо»: «Класс этих судей знаю. Их решения не соответствуют уровню команд. Березкин – зачинщик драки, #####. Я не первый год в хоккее»

Игорь Никитин высказался о работе судей в матче с «Динамо» (2:1).

– Концовка как виделась? О чем говорили с судьями, что там было?

– Неуважение просто, мне кажется. Полунин, который бьет Комтуа вместе с Пакеттом ... Ну так, не очень. Березкин, который зачинщик драки, ##### (блин).

И это все мне объясняется. Может быть, в социальных сетях это как бы и прокатило, но я не первый год в хоккее.

Класс этих судей тоже знаю. Их решения совершенно не соответствуют уровню команд, – сказал главный тренер «Локомотива » Игорь Никитин на послематчевой пресс-конференции.

На матче работали главные судьи Виктор Бирин и Сергей Морозов, а также линейные арбитры Дмитрий Осипов и Никита Поляков.