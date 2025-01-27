Черчесов ушел с поста тренера сборной Казахстана

Сборная Казахстана объявила об уходе Станислава Черчесова.

Тренер подал в отставку, сообщили в Федерации футбола Казахстана.

«Станислав Черчесов , главный тренер сборной Казахстана по футболу, подал в отставку. Трудовой договор был расторгнут по обоюдному согласию обеих сторон.

Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством сборная провела 6 матчей в Лиге наций УЕФА, сыграла вничью со сборной Норвегии и набрала 1 очко.

Федерация футбола Казахстана благодарит Станислава Саламовича и его штаб за работу и желает им успехов в карьере!» – говорится в сообщении федерации.