Черчесов ушел с поста тренера сборной Казахстана
Сборная Казахстана объявила об уходе Станислава Черчесова.
Тренер подал в отставку, сообщили в Федерации футбола Казахстана.
«Станислав Черчесов, главный тренер сборной Казахстана по футболу, подал в отставку. Трудовой договор был расторгнут по обоюдному согласию обеих сторон.
Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством сборная провела 6 матчей в Лиге наций УЕФА, сыграла вничью со сборной Норвегии и набрала 1 очко.
Федерация футбола Казахстана благодарит Станислава Саламовича и его штаб за работу и желает им успехов в карьере!» – говорится в сообщении федерации.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт Федерации футбола Казахстана
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