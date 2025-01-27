Соболев забил за «Зенит» во втором товарищеском матче подряд – «Динамо»

Александр Соболев забил за «Зенит» во второй игре подряд.

Нападающий забил гол в товарищеском матче с «Динамо » на 80-й минуте (1:3, второй тайм).

Соболев забил во второй игре подряд: 24 января форвард отличился в матче со сборной Иордании.

В этом сезоне приобретенный у «Спартака» форвард провел 11 игр в Мир РПЛ и ни разу не забил. Подробно со статистикой Соболева можно ознакомиться здесь .