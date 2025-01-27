Черчесов опроверг, что расторг соглашение с Казахстаном по обоюдному согласию: «Это не так. Юридически контракт не расторгнут, значит, я еще официально тренер сборной»
Сегодня было объявлено об уходе специалиста с поста тренера сборной Казахстана. В заявлении Казахстанской федерации футбола было сказано, что контракт расторгнут по обоюдному согласию.
– В январе у нас состоялся разговор с новым руководителем Федерации футбола Маратом Омаровым. Мы обсудили наши планы по подготовке к мартовским матчам в отборочном турнире к чемпионату 2026 года. Сегодня в Москве мы встретились с генсеком КФФ Саяном Хамитжановым. Было заявлено, что они хотят видеть в качестве главного тренера сборной Казахстана другого специалиста. Позже президент Федерации лично еще раз озвучил мне эту позицию.
– На сайте Федерации футбола Казахстана сказано, что «трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному решению сторон».
– Это не так. Президент федерации футбола Казахстана говорил со мной по телефону и подтвердил принятое им решение расторгнуть со мной контракт. Такое в футболе случается, и далеко не редко. Мы остаемся с Маратом Омаровым на связи и сохраняем уважение друг другу.
Мои юристы занимаются расторжением контракта. Юридически контракт еще не расторгнут, а значит, я еще официально тренер сборной Казахстана, – заявил Черчесов.
Черчесов и Казахстан – все. Расстались после 0:15 в Лиге наций
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