Черчесов опроверг, что расторг соглашение с Казахстаном по обоюдному согласию: «Это не так. Юридически контракт не расторгнут, значит, я еще официально тренер сборной»

Станислав Черчесов заявил, что официально остается тренером сборной Казахстана.

Сегодня было объявлено об уходе специалиста с поста тренера сборной Казахстана. В заявлении Казахстанской федерации футбола было сказано , что контракт расторгнут по обоюдному согласию.

– В январе у нас состоялся разговор с новым руководителем Федерации футбола Маратом Омаровым. Мы обсудили наши планы по подготовке к мартовским матчам в отборочном турнире к чемпионату 2026 года. Сегодня в Москве мы встретились с генсеком КФФ Саяном Хамитжановым. Было заявлено, что они хотят видеть в качестве главного тренера сборной Казахстана другого специалиста. Позже президент Федерации лично еще раз озвучил мне эту позицию.

– На сайте Федерации футбола Казахстана сказано, что «трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному решению сторон».

– Это не так. Президент федерации футбола Казахстана говорил со мной по телефону и подтвердил принятое им решение расторгнуть со мной контракт. Такое в футболе случается, и далеко не редко. Мы остаемся с Маратом Омаровым на связи и сохраняем уважение друг другу.

Мои юристы занимаются расторжением контракта. Юридически контракт еще не расторгнут, а значит, я еще официально тренер сборной Казахстана, – заявил Черчесов.

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