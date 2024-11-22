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  • Овечкин выбыл на 4-6 недель, Гвардиола в «Сити» еще на 2 года, фанаты «Спартака» ограбили школьника, Валиева – ведущая «Новой песни года», пакеты в честь 40-летия чемпионства «Зенита» и другие новости
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Овечкин выбыл на 4-6 недель, Гвардиола в «Сити» еще на 2 года, фанаты «Спартака» ограбили школьника, Валиева – ведущая «Новой песни года», пакеты в честь 40-летия чемпионства «Зенита» и другие новости

1. Появилась обновленная информация о травме Александра Овечкина. Дополнительное обследование выявило у капитана «Вашингтона» перелом малоберцовой кости, он пропустит от 4 до 6 недель. Продолжение гонки за рекордом Гретцки пока откладывается. 

2. «Ман Сити» официально объявил о продлении контракта с Гвардиолой – сразу на два года! Пеп объяснил, почему не мог покинуть команду в текущей ситуации. Тренер хочет еще больше трофеев, а боссы клуба уверены, что он еще не раз перепишет историю.

3. Группа фанатов «Спартака» ограбила 16-летнего болельщика «Динамо», отобрав шарфы, толстовку и флаг. Бело-голубые пригласили подростка на матч с «Химками» и в музей клуба.

4. «Зенит» к 40-летию первого чемпионства выпустил точную копию полиэтиленовых пакетов «Ленбытхим» – из-за них, возможно, команду назвали «мешками». Геннадий Орлов вспомнил, что для блокадников тот титул был второй победой после 9 мая, а нынешнюю гегемонию клуба объяснил «компенсацией за то, что недополучили в СССР». Александр Медведев рассказал, что в том году футбол был отдушиной в апофеоз застоя, а Сергей Семак поностальгировал по «Лебединому озеру» на ТВ.

5. Камила Валиева будет ведущей концерта «Новая песня года».

6. Мохамед Салах возглавил рейтинг претендентов на «Золотой мяч». Роберт Левандовски тоже в топе, ну а пока поляк ждет свою награду за 2020 год.

7. НХЛ. «Коламбус» и «Тампа» устроили перестрелку – 7:6 ОТ, Василевский не играл, Кучеров набрал 0+3 и достиг отметки 900 очков в лиге (за 743 матча, из действующих игроков быстрее были только Макдэвид и Кросби), Воронков набрал 1+1, Чинахов забил во 2-й игре подряд. «Вегас» справился с «Оттавой» (3:2), Дорофеев забил 10-й гол в сезоне (и победный), Самсонов отразил 38 из 40 бросков. «Вашингтон» без Овечкина уступил «Колорадо» (1:2), вернувшийся после травмы Георгиев отразил 29 из 30 бросков. Все результаты дня – здесь

8. НБА. «Сан-Антонио» обыграл «Юту» и другие результаты

9. В КХЛ СКА обыграл «Торпедо» – это 3-я победа в 4 последних матчах, Роман Ротенберг посвятил ее 40-летию чемпионства «Зенита». «Трактор» прервал победную серию ЦСКА, все результаты дня – здесь.

10. Швеция выразила недовольство техническим поражением Косово, из-за которого Румыния стала первой в лиге C.

11. Алина Загитова не согласилась с формулировкой, что Евгения Медведева «заменила» ее в «Ледниковом периоде».

12. Дом Жерара Пике в провинции Жирона расписали лозунгами активисты левой каталонской организации.

13. Жоан Лапорта пригласил Лео Месси на гала-вечер в честь 125-летия «Барселоны».

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Газизов считает, что жизнь при Путине в 2000-е стала стабильнее: «Владимир Владимирович стал все потихонечку налаживать. А потом все стало по закону»

Родри назвал Месси лучшим в истории футбола: «Роналду удалось сравниться с Лео без врожденного таланта. Но игравшие против них понимают разницу»

Георгий Черданцев: «Назначение Амарала аморально для российского футбола. Корнеев знает в 10 раз больше европейских футболистов»

Ховард о праздновании Пулишича: «Исполнять «танец Трампа» глупо, я бы не стал прославлять расиста. Но если ты это сделал, то защищай свое решение, а не прикидывайся невинным»

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
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