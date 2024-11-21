«Ман Сити» и Гвардиола продлили контракт на 2 года: «Путешествие продолжается»

«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Пепом Гвардиолой.

Главный тренер команды заключил новый договор, рассчитанный еще на два сезона.

«Путешествие продолжается», – сообщил клуб в твиттере.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством команда выиграла 18 трофеев.

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