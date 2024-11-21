«Ман Сити» и Гвардиола продлили контракт на 2 года: «Путешествие продолжается»
«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Пепом Гвардиолой.
Главный тренер команды заключил новый договор, рассчитанный еще на два сезона.
«Путешествие продолжается», – сообщил клуб в твиттере.
Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством команда выиграла 18 трофеев.
Пеп остается в «Сити»: продлился на 1+1. Свежий кризис – новый вызов
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Ман Сити»
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