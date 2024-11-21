Дом Пике в провинции Жирона покрыли надписями активисты левой каталонской организации Arran: «Туристическая монокультура душит Пиренеи. Богачи и рантье делают нашу жизнь невыносимой»
Активисты молодежной левой организации Arran, связанной с леворадикальной каталонской партией CUP и выступающей за независимость Каталонии и ряда других автономных областей на востоке Испании, проникли на территорию возле дома экс-игрока «Барселоны» в регионе Сердань провинции Жирона.
Нападавшие расписали стены лозунгами и призывами, включая фразу: «Долой пижонов». Видео нападения появилось в социальных сетях организации.
Акция стала частью протеста против туристической культуры на Пиренеях, которая, по мнению активистов, ведет к росту цен на жилье и снижению уровня жизни местных жителей.
«Переходим в наступление против туристической монокультуры, которая душит Пиренеи, против богачей, рантье и спекулянтов, которые делают жизнь [местных жителей] невыносимой.
Пока вам приходится покидать Сердань, потому что вы не можете платить за аренду, 64% жилья – это их вторые и третьи дома. Мы вам не декорация, гребаные пижоны», – говорится в сообщении организации.
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