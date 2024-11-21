Швеция недовольна техническим поражением Косово, из-за которого Румыния стала первой в лиге C: «Жаль, что поведение за пределами поля влияет на результаты»

Ким Чельстрем выразил недовольство из-за технического поражения Косово.

Футболисты сборной Косово покинули поле за несколько минут до конца матча Лиги наций с Румынией при счете 0:0, поскольку фанаты хозяев скандировали «Сербия, Сербия!» и вывесили сербский флаг.

УЕФА принял решение присудить косоварам техническое поражение со счетом 0:3 и оштрафовать футбольную федерацию Косово на 6 тысяч евро за поведение футболистов. Федерации футбола Румынии за поведение фанатов были назначены штрафы на общую сумму 128 тысяч евро, а следующий домашний матч румынская сборная проведет без зрителей.

«Мы ожидали заявления УЕФА относительно результата матча между Румынией и Косово. Сейчас пришло решение, неприятное для нас.

Решение касается участвующих команд, но мы изучаем варианты.

Жаль, что поведение за пределами поля влияет на спортивные результаты и затрагивает как участвующие команды, так и нас», – сказал менеджер сборной Швеции Ким Чельстрем.

В результате технического поражения Косово сборная Румынии набрала 18 очков и выиграла лигу C, Швеция имеет в активе 16 баллов.