Швеция недовольна техническим поражением Косово, из-за которого Румыния стала первой в лиге C: «Жаль, что поведение за пределами поля влияет на результаты»
Футболисты сборной Косово покинули поле за несколько минут до конца матча Лиги наций с Румынией при счете 0:0, поскольку фанаты хозяев скандировали «Сербия, Сербия!» и вывесили сербский флаг.
УЕФА принял решение присудить косоварам техническое поражение со счетом 0:3 и оштрафовать футбольную федерацию Косово на 6 тысяч евро за поведение футболистов. Федерации футбола Румынии за поведение фанатов были назначены штрафы на общую сумму 128 тысяч евро, а следующий домашний матч румынская сборная проведет без зрителей.
«Мы ожидали заявления УЕФА относительно результата матча между Румынией и Косово. Сейчас пришло решение, неприятное для нас.
Решение касается участвующих команд, но мы изучаем варианты.
Жаль, что поведение за пределами поля влияет на спортивные результаты и затрагивает как участвующие команды, так и нас», – сказал менеджер сборной Швеции Ким Чельстрем.
В результате технического поражения Косово сборная Румынии набрала 18 очков и выиграла лигу C, Швеция имеет в активе 16 баллов.
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