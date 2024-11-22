Капризов догнал Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ, сделав передачу в матче с «Эдмонтоном». У Кирилла 34 очка в 19 играх сезона

Кирилл Капризов догнал Нэтана Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ.

«Миннесота » обыграла «Эдмонтон » (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Форвард «Уайлд» Кирилл Капризов отметился результативной передачей в первом периоде встречи.

Также он заработал показатель полезности «минус 1», нанес один бросок по воротам и провел на льду 22:51 (1:09 – в большинстве).

В этом сезоне Капризов набрал 34 (13+21) балла в 19 играх чемпионата.

Он и нападающий «Колорадо» Нэтана Маккиннона делят первую строчку в гонке бомбардиров НХЛ .