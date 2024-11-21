КХЛ. «Трактор» сыграет с ЦСКА, «Салават» – с «Ладой», СКА примет «Торпедо»
«Трактор» сыграет с ЦСКА в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Автомобилист» примет «Куньлунь», «Лада» – «Салават Юлаев», СКА будет противостоять «Торпедо».
Фонбет Чемпионат КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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