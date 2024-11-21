Глава «Ман Сити»: «Как и каждый фанат, я рад, что путь Гвардиолы в клубе продолжится. Он сможет отработать больше 10 лет и продолжить переписывать рекорды»

Хальдон аль Мубарак прокомментировал продление контракта с Пепом Гвардиолой.

«Как и каждый болельщик «Сити», я рад, что путь Пепа в «Манчестер Сити » продолжится, а его преданность, страсть и новаторское мышление и дальше будут формировать футбольный ландшафт.

Его жажда совершенствования и достижения успеха остается неутолимой, и прямую выгоду от этого получат наши игроки и тренерский штаб, культура нашего клуба и футбол Англии в целом.

Продление контракта позволит Пепу отработать в «Ман Сити» больше 10 лет и даст возможность и дальше переписывать тренерские рекорды», – отметил председатель правления клуба.