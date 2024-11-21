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Камила Валиева будет ведущей концерта «Новая песня года»

Камила Валиева будет ведущей концерта «Новая песня года».

Мероприятие пройдет 8 декабря в «Мегаспорте».

«До встречи ♥️», – написала фигуристка.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Камилы Валиевой
светская хроника
женское катание
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