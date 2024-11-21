«Зенит» к 40-летию первого чемпионства ограниченным тиражом выпустил точную копию полиэтиленовых пакетов «Ленбытхим» с надписью «Чемпион СССР. «Зенит». 1984»

«Зенит» выпустил полиэтиленовые пакеты в честь 40-летия первого чемпионства.

21 ноября 1984 года «Зенит » под руководством Павла Садырина разгромил харьковский «Металлист» (4:1) и стал чемпионом СССР.

К юбилею первого чемпионства «Зенит» ограниченным тиражом выпустил точную копию знаменитых полиэтиленовых пакетов с надписью «Чемпион СССР. «Зенит». 1984», созданных на предприятии «Ленбытхим». Сувенир можно будет получить при совершении покупки в фирменных магазинах клуба.

«В 1984 году «Зенит» впервые в своей истории выиграл чемпионат СССР. Команда и город бурно праздновали это долгожданное событие, и каждому хотелось оставить частичку этой исторической победы себе на память.

В начале 1980-х производства атрибутов с клубной символикой в современном понимании еще не существовало, поэтому всем тогда особенно запомнились полиэтиленовые пакеты с надписью «Чемпион СССР. «Зенит». 1984», созданные в огромном количестве на предприятии «Ленбытхим».

В ноябре 2024-го, специально к юбилею первого чемпионства, сине-бело-голубые выпустили ограниченным тиражом точную копию тех самых пакетов с узнаваемым дизайном, которые 40 лет назад стали, по сути, первым образцом клубной атрибутики.

Горячо любимые всеми ленинградцами, эти пакеты стоили в то время 40 копеек за штуку, а их современная версия, начиная с 21 ноября, будет вручаться каждому, кто совершит в фирменных магазинах «Зенита» покупку на сумму от 100 рублей», – говорится в заявлении «Зенита».

Фото: t.me/fczenit