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Георгий Черданцев: «Назначение Амарала аморально для российского футбола. Корнеев знает в 10 раз больше европейских футболистов»

Георгий Черданцев критично отозвался о работе Томаша Амарала в «Спартаке».

В ноябре «Спартак» объявил об уходе португальца с поста спортивного директора.

«Назначение таких людей, как Амарал, аморально для всего российского футбола. Человек без опыта работы в России, таким же был и Эшуорт. Это большая иллюзия, что неизвестный иностранный специалист будет уговаривать футболистов ехать в «Спартак».

Наш эксперт Игорь Корнеев знает в десять раз больше европейских футболистов, и таких людей в России немало. Мне кажется, иностранец на такой позиции будет работать хуже россиянина, так как он не знает специфики нашего чемпионата. Хотел бы услышать, под какую задачу будет приглашаться новый спортивный директор, тогда работу можно будет анализировать.

При назначении Амарала не было заявлено, ради каких целей он назначен: собрать чемпионскую команду, покупать перспективных иностранцев, покупать кого попало. Сначала цель, потом исполнитель под эту задачу», – заявил комментатор «Матч ТВ».

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
Томаш Амарал
logoСпартак
logoМатч ТВ
logoГеоргий Черданцев
logoпремьер-лига Россия
logoИгорь Корнеев
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