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Пеп о новом контракте с «Ман Сити»: «Надеюсь, мы возьмем еще больше трофеев. У меня есть все, что только может пожелать тренер»

Пеп Гвардиола прокомментировал продление контракта с «Манчестер Сити».

 «Манчестер Сити» значит для меня очень много. Это мой девятый сезон здесь. Мы пережили столько удивительных моментов вместе. Я испытываю особые чувства к этому футбольному клубу. Очень рад, что остаюсь здесь еще на два сезона.

Спасибо всем, кто продолжает доверять и поддерживать меня. Всем, кто связан с «Манчестер Сити». Для меня всегда было честью, удовольствием и привилегией находиться здесь.

Я уже много раз говорил об этом, но у меня есть все, что только может пожелать тренер. Очень ценю это. Надеюсь, теперь мы сможем добавить еще больше трофеев к тем, что уже выиграли. Это будет моей главной задачей», – сказал тренер «Ман Сити».

Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Манчестер Сити»
logoПеп Гвардиола
logoМанчестер Сити
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