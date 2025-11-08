  • Спортс
  • Жена Дибалы о беременности: «Говорят, малыш в животе слышит твой голос, хочу быть с ним честной. Бесит злоба некоторых людей, если уж рассказываешь об изменах Пауло – покажи доказательства»
8

Жена Пауло Дибалы отреагировала на слухи об изменах аргентинца.

Жена Пауло Дибалы рассказала, как в прошлом потеряла ребенка в результате выкидыша.

Нападающий «Ромы» и сборной Аргентины женился на певице, модели и актрисе Ориане Сабатини в 2024 году. В начале октября пара объявила, что ждет первого ребенка. 

«Иногда мне становится неловко говорить об этом вслух, потому что говорят, что твой малыш слышит твой голос. И я думаю: «Ой, моя жизнь, бедняжка, я тебя люблю». Но в то же время – какой пример я хочу подать своей дочери? Я хочу быть с ней честной, не хочу притворяться, делать вид, будто все идеально и прекрасно», – сказала Сабатини. 

Она также ответила на слухи об изменах Пауло Дибалы. 

«Конечно, я читаю – я же любопытная. И, разумеется, никто не хочет, чтобы слухи касались его самого. Но да, честно говоря, это меня чертовски злит. Эти сплетни. То есть, если ты уже решил сказать что-то подобное… Что тебе мешает показать доказательства?

Ты говоришь, что хочешь защитить меня? Но ты уже не защитил, когда начал распространять слухи обо мне или о моей паре! Так что я не понимаю, что тебе мешает показать то, что у тебя якобы есть.

Иногда мне кажется, что люди думают, будто мы боимся больше, чем на самом деле. Конечно, это неприятно, и никто не хочет через это проходить, но, как мы знаем, в жизни и в отношениях случается многое. Я просто уверена, что если что-то подобное произойдет, я об этом узнаю. 

Так что если кто-то пишет комментарий в соцсетях – я такая: «Подруга, да ладно! Если уж собираешься рассказывать сплетни, расскажи их до конца или покажи доказательства!» Меня это реально раздражает. Почему всегда мужчина – тот, кого подозревают или кто может изменять?

Было бы прекрасно, если бы вообще перестали что-то говорить о людях, которых не знают, и не вмешивались в чужие отношения, не имея никаких доказательств. Меня по-настоящему бесит злоба некоторых людей. И если уж хочешь быть злым – будь им по-настоящему. А если у тебя действительно есть что-то, покажи это», – заявила Сабатини в интервью на ютуб-канале OLGA.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Clarin
