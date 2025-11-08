Рахимов о 0:0 с «Пари НН»: «По игре «Рубин» мог добиться победы, мы выглядели неплохо. Не додавили»

Рашид Рахимов: «Рубин» не додавил «Пари НН».

Главный тренер «Рубина » Рашид Рахимов высказался о ничьей с «Пари НН» в 15-м туре Мир РПЛ (0:0).

– Конечно, мы хотели победу и по игре могли ее добиться, мы выглядели очень неплохо. Понятно было, что «Пари НН » будет сражаться и биться. К сожалению, мы ничего не выжали из своих созданных моментов и количества угловых. Не додавили. Так бывает в футболе, где‑то ты теряешь очки, где‑то будешь находить.

– Насколько замены усилили игру сегодня?

– Мы их сделали, чтобы освежить игру. Я не думаю, что можно говорить об усилении, мы в принципе продолжали контролировать ситуацию. И контратак соперника, за исключением одной, почти не было. И мы много вторых мячей подобрали. Я думаю, что вышедшие на замену игроки просто сохранили то, что у нас было. До конца матча мы пытались выжать максимум, но сегодня не получилось.

– Насколько вы довольны первой частью чемпионата?

– Всегда есть что улучшать. Могло быть и лучше, могло быть и хуже. Нам, может быть, в каких‑то матчах не повезло, а в каких‑то было везение. Я думаю, что это все выравнивается. Нужно смотреть на то, что есть, и двигаться дальше, – сказал Рахимов.