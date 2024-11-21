Газизов считает, что жизнь при Путине в 2000-е стала стабильнее: «Владимир Владимирович стал все потихонечку налаживать. А потом все стало по закону»
Шамиль Газизов считает, что при Владимире Путине жизнь в России улучшилась.
Путин впервые был избран президентом России в марте 2000 года.
– На ваш взгляд, жизнь в стране сразу стала стабильнее с началом нулевых?
– Ну да. Владимир Владимирович Путин стал все потихонечку налаживать. Там же много вещей наладить нужно было. А потом все стало по закону.
– То есть, если коротко, с приходом Путина все стало лучше?
– Конечно, – сказал генеральный директор махачкалинского «Динамо».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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