Газизов считает, что жизнь при Путине в 2000-е стала стабильнее: «Владимир Владимирович стал все потихонечку налаживать. А потом все стало по закону»

Шамиль Газизов считает, что при Владимире Путине жизнь в России улучшилась.

Путин впервые был избран президентом России в марте 2000 года.

– На ваш взгляд, жизнь в стране сразу стала стабильнее с началом нулевых?

– Ну да. Владимир Владимирович Путин стал все потихонечку налаживать. Там же много вещей наладить нужно было. А потом все стало по закону.

– То есть, если коротко, с приходом Путина все стало лучше?

– Конечно, – сказал генеральный директор махачкалинского «Динамо ».