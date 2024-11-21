«Зенит» воссоздал культовые пакеты «Чемпион СССР 1984». Возможно, из-за них команду назвали «мешками»
Прозвище «мешки» – с тех времен.
Сегодня «Зенит» отмечает 40-летие первого чемпионского титула – 21 ноября 1984 года клуб выиграл чемпионат СССР. Часть празднования – воссоздание одного из атрибутов той победы.
«Зенит» дал новую жизнь пакетам из 1984-го
Когда клуб взял титул, предприятие «Ленбытхим» выпустило полиэтиленовые пакеты с надписью «Чемпион СССР 1984 «Зенит», которые отпечатались в памяти многих ленинградцев.
«Когда думали над специальной коллекцией к 40-летию нашего первого чемпионства, то практически сразу пришла мысль – воссоздать тот самый легендарный пакет, – рассказали Спортсу в «Зените». – В те времена клубного мерчандайзинга как такового не существовало, поэтому чемпионский пакет, по сути, – уникальный сувенир того времени.
Многие ленинградцы-петербуржцы до сих пор хранят оригинальные пакеты как память о долгожданной победе в чемпионате СССР. Решили, что в рамках празднования 40-летия трофея сделаем реплику того пакета для упаковки покупок в нашем фирменном магазине.
Для нас возвращение этого пакета – это возможность разделить с болельщиками чувство ностальгии от триумфа-1984 и даже немного поиронизировать над собой».
Тираж пакетов ограничен. Их получат те, кто совершит покупку от 100 рублей в фирменных магазинах «Зенита».
«Мешки» – прозвище «Зенита» как раз с тех времен
Появилось оно как раз после чемпионства «Зенита» и выпуска легендарных пакетов. По легенде, их активно использовали болельщики клуба и даже стирали. В некоторых источниках пишут, что с такими пакетами также ходили футболисты и сотрудники клуба, а не только фанаты.
С тех пор зенитовских пакетов разных дизайнов было больше 20 видов, есть они у разных коллекционеров. А группа «Бивни» написала песню «Мешки» в честь зенитовских фанатов.
Но это самая популярная версия, хотя разделяют ее не все.
Например, на форуме официального сайта «Зенита» есть запись, в которой говорится, что «мешками» фанатов «Зенита» называли еще за год до чемпионства. Оно приклеилось из-за того, что ленинградцы закупались в Москве товарами и везли их домой в больших сумках.
Какая версия правдива, неизвестно.
В год титула «Зенита» вылетел ЦСКА, а «Динамо» провело худший сезон
«Зенит» начал сезон-1984 в союзном чемпионате всего с одной победой в первых шести турах, а к десятому туру набралось только три. Зато вторую часть сезона провел куда мощнее, а последние девять туров ни разу не оступился.
«Спартак» тогда финишировал вторым, отстав на два очка, третьим – действующий чемпион «Днепр». Киевское «Динамо» лишь замкнуло десятку, а московское провело самый слабый сезон в истории на тот момент, закончив третьим с конца – всего в одном балле от зоны вылета.
Худшей командой турнира стал ЦСКА – лишь с пятью победами. Ему на смену под следующей сезон из Первой лиги пришли «Факел» и кутаисское «Торпедо».
Что не так с Соболевым в «Зените»?
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев, Игорь Уткин; fc-zenit.ru
С пакетами ходили не только поклонники «Зенита», но и, как тогда было принято говорить, лица без определённого занятия. Со временем пакеты оказывались на свалке. Так футболисты ленинградского клуба получили своё прозвище Бомжи, которое мгновенно стало популярным в народе. Благодаря этим пакетам зенитовцев также называли Мешками, но со временем за ними сохранилась только более обидная версия клички.
Мы мешки , другой судьбы не надо
Мы мешки, мешки из Ленинграда
В 1988 у Локомотива и Зенита, был скрест по двойникам. Сначала Локо играл в Донецке, а Зенит в Днепропетровске, а потом наоборот. Помню ехали с выезда и в Харькове , на вокзале обнаружили одного болельщика Зенита. Голову ему не пробили, но он был весь в крови. Вписали к себе, довезли до Тулы, пришёл в себя. Звали его Леонид. Надеюсь у него все нормально по жизни. И да, он тоже был с пакетом