«Зенит» воссоздал культовые пакеты «Чемпион СССР 1984». Возможно, из-за них команду назвали «мешками»

Прозвище «мешки» – с тех времен.

Сегодня «Зенит» отмечает 40-летие первого чемпионского титула – 21 ноября 1984 года клуб выиграл чемпионат СССР. Часть празднования – воссоздание одного из атрибутов той победы.

«Зенит» дал новую жизнь пакетам из 1984-го

Когда клуб взял титул, предприятие «Ленбытхим» выпустило полиэтиленовые пакеты с надписью «Чемпион СССР 1984 «Зенит», которые отпечатались в памяти многих ленинградцев.

«Когда думали над специальной коллекцией к 40-летию нашего первого чемпионства, то практически сразу пришла мысль – воссоздать тот самый легендарный пакет, – рассказали Спортсу в «Зените». – В те времена клубного мерчандайзинга как такового не существовало, поэтому чемпионский пакет, по сути, – уникальный сувенир того времени.

Многие ленинградцы-петербуржцы до сих пор хранят оригинальные пакеты как память о долгожданной победе в чемпионате СССР. Решили, что в рамках празднования 40-летия трофея сделаем реплику того пакета для упаковки покупок в нашем фирменном магазине.

Для нас возвращение этого пакета – это возможность разделить с болельщиками чувство ностальгии от триумфа-1984 и даже немного поиронизировать над собой».

Тираж пакетов ограничен. Их получат те, кто совершит покупку от 100 рублей в фирменных магазинах «Зенита».

«Мешки» – прозвище «Зенита» как раз с тех времен

Появилось оно как раз после чемпионства «Зенита» и выпуска легендарных пакетов. По легенде, их активно использовали болельщики клуба и даже стирали. В некоторых источниках пишут, что с такими пакетами также ходили футболисты и сотрудники клуба, а не только фанаты.

С тех пор зенитовских пакетов разных дизайнов было больше 20 видов, есть они у разных коллекционеров. А группа «Бивни» написала песню «Мешки» в честь зенитовских фанатов.

Но это самая популярная версия, хотя разделяют ее не все.

Например, на форуме официального сайта «Зенита» есть запись, в которой говорится, что «мешками» фанатов «Зенита» называли еще за год до чемпионства. Оно приклеилось из-за того, что ленинградцы закупались в Москве товарами и везли их домой в больших сумках.

Какая версия правдива, неизвестно.

В год титула «Зенита» вылетел ЦСКА, а «Динамо» провело худший сезон

«Зенит» начал сезон-1984 в союзном чемпионате всего с одной победой в первых шести турах, а к десятому туру набралось только три. Зато вторую часть сезона провел куда мощнее, а последние девять туров ни разу не оступился.

«Спартак» тогда финишировал вторым, отстав на два очка, третьим – действующий чемпион «Днепр». Киевское «Динамо» лишь замкнуло десятку, а московское провело самый слабый сезон в истории на тот момент, закончив третьим с конца – всего в одном балле от зоны вылета.

Худшей командой турнира стал ЦСКА – лишь с пятью победами. Ему на смену под следующей сезон из Первой лиги пришли «Факел» и кутаисское «Торпедо».

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Фото: РИА Новости /Сергей Гунеев, Игорь Уткин; fc-zenit.ru