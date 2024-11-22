Самсонов отразил 38 из 40 бросков «Оттавы» и стал 1-й звездой матча. У него 4 победы в 7 играх за «Вегас»

Илья Самсонов отразил 38 из 40 бросков «Оттавы» и стал 1-й звездой матча.

Вратарь «Вегаса » вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Сенаторс» (3:2).

Победа стала для 27-летнего россиянина 4-й в 7 играх в сезоне (90,6% сэйвов, коэффициент надежности 2,99).

В сегодняшней игре он также получил малый штраф.