Самсонов отразил 38 из 40 бросков «Оттавы» и стал 1-й звездой матча. У него 4 победы в 7 играх за «Вегас»
Илья Самсонов отразил 38 из 40 бросков «Оттавы» и стал 1-й звездой матча.
Вратарь «Вегаса» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Сенаторс» (3:2).
Победа стала для 27-летнего россиянина 4-й в 7 играх в сезоне (90,6% сэйвов, коэффициент надежности 2,99).
В сегодняшней игре он также получил малый штраф.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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