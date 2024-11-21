НБА. «Лейкерс» примут «Орландо», «Сан-Антонио» встретится с «Ютой» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.

«Лейкерс » попытаются продолжить победную серию в домашней встрече с «Орландо », «Сан-Антонио » сыграет с «Ютой». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.