Георгиев отразил 29 из 30 бросков «Вашингтона» и стал 1-й звездой матча. Победа – 4-я подряд

Александр Георгиев отразил 29 из 30 бросков «Вашингтона», став 1-й звездой матча.

Вратарь «Колорадо » вернулся в строй после пропуска недели из-за травмы и вышел в старте на игру против «Кэпиталс» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ .

Победа стала для 28-летнего россиянина 4-й подряд и 5-й – в текущем сезоне (11 игр, 87,4% сэйвов, коэффициент надежности 3,31).