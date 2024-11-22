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Георгиев отразил 29 из 30 бросков «Вашингтона» и стал 1-й звездой матча. Победа – 4-я подряд

Александр Георгиев отразил 29 из 30 бросков «Вашингтона», став 1-й звездой матча.

Вратарь «Колорадо» вернулся в строй после пропуска недели из-за травмы и вышел в старте на игру против «Кэпиталс» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ

Победа стала для 28-летнего россиянина 4-й подряд и 5-й – в текущем сезоне (11 игр, 87,4% сэйвов, коэффициент надежности 3,31). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoВашингтон
logoАлександр Георгиев
logoКолорадо
logoНХЛ
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