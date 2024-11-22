Георгиев отразил 29 из 30 бросков «Вашингтона» и стал 1-й звездой матча. Победа – 4-я подряд
Александр Георгиев отразил 29 из 30 бросков «Вашингтона», став 1-й звездой матча.
Вратарь «Колорадо» вернулся в строй после пропуска недели из-за травмы и вышел в старте на игру против «Кэпиталс» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
Победа стала для 28-летнего россиянина 4-й подряд и 5-й – в текущем сезоне (11 игр, 87,4% сэйвов, коэффициент надежности 3,31).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости