Группа фанатов «Спартака» ограбила 16-летнего болельщика «Динамо» после матча с «Амкалом», отобрав шарфы, толстовку и флаг с символикой клуба. Задержаны двое мужчин, им грозит до 7 лет тюрьмы (Baza)

16-летнего болельщика «Динамо» ограбили фанаты «Спартака».

Ранее бело-голубые сообщили о нападении на юного болельщика по имени Максим после товарищеского матча с медиафутбольным «Амкалом». Его пригласили на следующий домашний матч команды с «Химками».

По данным Baza, несколько человек окружили Максима и отобрали у него атрибутику «Динамо » – шарфы, толстовку и флаг с символикой клуба, – после чего скрылись с места преступления. Пострадавший и его отец обратились в полицию.

Вскоре были задержаны двое подозреваемых – 34-летний Александр и 18-летний Игорь, оказавшиеся болельщиками «Спартака ». Согласно показаниям задержанных, они также присутствовали на матче «Динамо». Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» – нападавшим грозит до 7 лет тюремного заключения.