Салах – главный претендент на «Золотой мяч» у Goal. Левандовски – 2-й, Винисиус – 4-й, Ямаль – 6-й, Дьокереш выше Мбаппе
Главным претендентом на «Золотой мяч» Goal называет Мохамеда Салаха.
Вингер «Ливерпуля» занял первую строчку в обновленном рейтинге, поднявшись с седьмой менее чем за месяц.
В список из 15 футболистов вошли:
1 (7). Мохамед Салах, «Ливерпуль».
2 (1). Роберт Левандовски, «Барселона».
3 (5). Рафинья Диас, «Барселона».
4 (3). Винисиус Жуниор, «Реал».
5 (15). Джамал Мусиала, «Бавария».
6 (2). Ламин Ямаль, «Барселона».
7 (4). Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити».
8 (6). Харри Кейн, «Бавария».
9 (-). Виктор Дьокереш, «Спортинг».
10 (8). Килиан Мбаппе, «Реал».
11 (11). Флориан Виртц, «Байер».
12 (-). Букайо Сака, «Арсенал».
13 (12). Коул Палмер, «Челси».
14 (-). Омар Мармуш, «Айнтрахт».
15 (13). Кристиан Пулишич, «Милан».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
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