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  • Салах – главный претендент на «Золотой мяч» у Goal. Левандовски – 2-й, Винисиус – 4-й, Ямаль – 6-й, Дьокереш выше Мбаппе
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Салах – главный претендент на «Золотой мяч» у Goal. Левандовски – 2-й, Винисиус – 4-й, Ямаль – 6-й, Дьокереш выше Мбаппе

Главным претендентом на «Золотой мяч» Goal называет Мохамеда Салаха.

Вингер «Ливерпуля» занял первую строчку в обновленном рейтинге, поднявшись с седьмой менее чем за месяц.

В список из 15 футболистов вошли:

1 (7). Мохамед Салах, «Ливерпуль».

2 (1). Роберт Левандовски, «Барселона».

3 (5). Рафинья Диас, «Барселона».

4 (3). Винисиус Жуниор, «Реал».

5 (15). Джамал Мусиала, «Бавария».

6 (2). Ламин Ямаль, «Барселона».

7 (4). Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити».

8 (6). Харри Кейн, «Бавария».

9 (-). Виктор Дьокереш, «Спортинг».

10 (8). Килиан Мбаппе, «Реал».

11 (11). Флориан Виртц, «Байер».

12 (-). Букайо Сака, «Арсенал».

13 (12). Коул Палмер, «Челси».

14 (-). Омар Мармуш, «Айнтрахт».

15 (13). Кристиан Пулишич, «Милан».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
logoЗолотой мяч
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logoАрсенал
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