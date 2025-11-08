  • Спортс
  • Забивший два гола «Баварии» Дуки из «Униона» – лучший игрок матча с 8.8 по Индесу ГОЛа. Нойер с оценкой 4.7 – худший
4

Забивший два гола «Баварии» Дуки из «Униона» – лучший игрок матча с 8.8 по Индесу ГОЛа. Нойер с оценкой 4.7 – худший

Лучшим игроком матча «Унион» – «Бавария» признали Данило Дуки.

Данило Дуки получил наивысшую оценку по Индексу ГОЛа в матче «Унион» – «Бавария» (2:2) в 10-м туре Бундеслиги. Защитник берлинского клуба сделал дубль и получил 8.8 балла.

В «Баварии» лучший показатель у нападающего Харри Кейна, сравнявшего счет на 90-й минуте – 8.0. Худший результат в матче у вратаря мюнхенцев Мануэля Нойера – 4.7. 

Оценки «Униона»: Фредерик Реннов (6.1), Диогу Лейте (7.3), Леопольд Кверфельд (7.0), Данило Дуки (8.8), Алеша Кемляйн (6.6), Андраш Шефер (6.3), Яник Хаберер (7.3), Том Роте (7.0), Рани Хедира (6.6), Ильяс Ансах (6.4), Оливер Берк (5.8). 

Оценки «Баварии»: Мануэль Нойер (4.7), Йосип Станишич (7.9), Джонатан Та (7.4), Дайо Упамекано (7.4), Конрад Лаймер (7.1), Леон Горетцка (6.3), Йозуа Киммих (7.5), Луис Диас (7.6), Серж Гнабри (6.3), Майкл Олисе (6.7), Харри Кейн (8.0). 

