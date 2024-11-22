Капризов пропустил несколько смен после удара в колено от Каджулы. Болди заступился и подрался с форвардом «Эдмонтона»
Кирилл Капризов получил повреждение в ходе матча с «Эдмонтоном».
«Миннесота» переиграла «Ойлерс» (5:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Во втором периоде нападающий «Эдмонтона» Дрэйк Каджула в средней зоне ударил в колено форварду «Уайлд» Кириллу Капризову.
За россиянина заступился партнер по команде Мэттью Болди, который подрался с Каджулой.
Капризов после этого эпизода отправился в подтрибунное помещение, пропустил несколько смен и вернулся на лед.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости