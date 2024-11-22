Капризов пропустил несколько смен после удара в колено от Каджулы. Болди заступился и подрался с форвардом «Эдмонтона»

Кирилл Капризов получил повреждение в ходе матча с «Эдмонтоном».

«Миннесота » переиграла «Ойлерс» (5:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ .

Во втором периоде нападающий «Эдмонтона » Дрэйк Каджула в средней зоне ударил в колено форварду «Уайлд» Кириллу Капризову .

За россиянина заступился партнер по команде Мэттью Болди, который подрался с Каджулой.

Капризов после этого эпизода отправился в подтрибунное помещение, пропустил несколько смен и вернулся на лед.