«Исполнять «танец Трампа» глупо, я бы не стал прославлять расиста. Но если ты это сделал, то защищай свое решение, а не прикидывайся невинным». Ховард о праздновании Пулишича

Тим Ховард недоволен решением Кристиана Пулишича исполнить «танец Трампа».

«Вот мое личное мнение: исполнять «танец Трампа» глупо. Почему? Потому что я бы никогда не поддержал того, кого считаю расистом, будь это хоть президент США, хоть мой сосед. Я бы не стал его прославлять. Я бы ни за что не стал так делать.

Если кто-то твердо считает иначе – нет проблем. Но если вы собираетесь сделать политическое заявление, то надо быть достаточно смелым и дерзким, чтобы защитить его. Не надо молчать и прикидываться невинным, как Кристиан Пулишич.

Я не верю его словам . Любое проявление поддержки Дональда Трампа – это политическое действие. Впрочем, Пулишич в этом не одинок.

Мы видели подобное в НФЛ, когда Ник Боза надел бейсболку с надписью MAGA (Make America Great Again, «Вернем Америке былое величие» – Спортс”), а потом поначалу пытался уклониться от вопросов на этот счет. Мы видели подобное в UFC, когда Джон Джонс нокаутировал Стипе Миочича и исполнил «танец Трампа» на глазах у избранного президента. И довольно быстро фанаты выяснили, что до недавних пор Джонс был подписан на Камалу Харрис в Instagram, а на Трампа – нет. Однако в октагоне Джонс станцевал и передал свой пояс Трампу, поблагодарив за посещение боя.

Нельзя сидеть на двух стульях сразу. Ты либо на одной стороне, либо на другой. Если ты достаточно смелый для того, чтобы сделать публичное заявление, то нет проблем. Но ты должен признать это», – отметил бывший вратарь сборной США.

Пулишич «танцем Трампа» отпраздновал гол в ворота Ямайки: «Это всего лишь танец, все так делают. Мне показалось это забавным»