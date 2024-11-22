Виктор Вембаньяма пропустил третий матч подряд, у «Сперс» серия из двух побед

«Сан-Антонио» победил «Юту» на домашней арене – 126:118.

Звездный бигмен «Сперс» Виктор Вембаньяма и защитник Девин Васселл пропустили третий матч подряд из-за проблем с коленями.

У Вембаньямы ушиб правого колена, Васселл испытывает болевые ощущения в левом. Исполняющий обязанности главного тренера «Сан-Антонио » Митч Джонсон сказал, что оба должны вернуться в строй «очень скоро».

У «Сперс» серия из двух побед. Ранее техасцам удалось справиться в неполном составе с «Тандер».