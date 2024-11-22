Дорофеев забросил 10-ю шайбу в сезоне – победную в матче с «Оттавой». У него 13 очков в 20 играх
Павел Дорофеев забросил 10-ю шайбу в сезоне – победную в матче с «Оттавой».
Форвард «Вегаса» стал автором решающего гола в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сенаторс» (3:2).
В активе 24-летнего россиянина 13 (10+3) очков в 20 играх в текущем сезоне при полезности «минус 6».
Сегодня Дорофеев (15:47, 3:13 – в большинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ и сделал 1 блок.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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