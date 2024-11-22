Дорофеев забросил 10-ю шайбу в сезоне – победную в матче с «Оттавой». У него 13 очков в 20 играх

Павел Дорофеев забросил 10-ю шайбу в сезоне – победную в матче с «Оттавой».

Форвард «Вегаса » стал автором решающего гола в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сенаторс» (3:2).

В активе 24-летнего россиянина 13 (10+3) очков в 20 играх в текущем сезоне при полезности «минус 6».

Сегодня Дорофеев (15:47, 3:13 – в большинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ и сделал 1 блок.