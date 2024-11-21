СКА обменял Серебрякова в «Авангард». К армейцам присоединился Бережной
Никита Серебряков стал игроком «Авангарда».
29-летний вратарь перешел в омский клуб в рамках обмена из СКА. К петербургской команде присоединился Станислав Бережной.
Серебряков выступал за СКА с октября 2023 года. В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ он провел 5 матчей и пропустил 11 голов, отражая в среднем 87,4% бросков за игру.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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