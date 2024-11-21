СКА обменял Серебрякова в «Авангард». К армейцам присоединился Бережной

Никита Серебряков стал игроком «Авангарда».

29-летний вратарь перешел в омский клуб в рамках обмена из СКА . К петербургской команде присоединился Станислав Бережной.

Серебряков выступал за СКА с октября 2023 года. В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ он провел 5 матчей и пропустил 11 голов, отражая в среднем 87,4% бросков за игру.