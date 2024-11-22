Чинахов забил «Тампе», отличившись во 2-м матче подряд. У него 6+7 в 19 играх

Егор Чинахов забил «Тампе», отличившись во 2-м матче подряд.

Форвард «Коламбуса » отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг» (7:6 ОТ).

На его счету стало 13 (6+7) очков в 19 играх в текущем сезоне при полезности «+3».

Сегодня в активе Чинахова (16:44, «+1») 2 броска в створ и 1 перехват.