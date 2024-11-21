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ЦСКА проиграл впервые за 5 матчей – «Трактору» (2:5). Команда Воробьева идет 5-й на Западе

Прервалась серия побед ЦСКА.

Команда Ильи Воробьева уступила «Трактору» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:5. 

Армейцы потерпели поражение впервые за 5 матчей. Московский клуб занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 35 очков после 27 игр. 

25 ноября ЦСКА встретится с «Ак Барсом». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
logoКХЛ
logoИлья Воробьев
logoТрактор
logoЦСКА
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