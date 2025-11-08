  • Спортс
  • ЦСКА предлагал 30 млн евро за 3-го бомбардира Ла Лиги Этта-Эйонга. «Леванте» не продал интересующего «Барсу» форварда (Бен Джейкобс)
ЦСКА предлагал 30 млн евро за 3-го бомбардира Ла Лиги Этта-Эйонга. «Леванте» не продал интересующего «Барсу» форварда (Бен Джейкобс)

ЦСКА пытался подписать третьего бомбардира Ла Лиги.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, московский клуб предложил 30 миллионов евро за трансфер Карла Этта-Эйонга из «Леванте». Испанский клуб отказался отпускать игрока.

Самому футболисту предлагали крупную зарплату, но он не проявил интереса к переходу в российский клуб. Ранее сообщалось, что в подписании 22-летнего камерунца заинтересована «Барселона». 

Этта-Эйонг перешел в «Леванте» из «Вильярреала» за 3 миллиона евро в летнее трансферное окно. В текущем розыгрыше Ла Лиги он забил 6 голов – в списке лучших бомбардиров он уступает только Килиану Мбаппе из «Реала» (13 мячей) и Хулиану Альваресу из «Атлетико» (7). 

Подробную статистику игрока можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: GiveMeSport
logoпремьер-лига Россия
logoЛеванте
logoКарл Этта-Эйонг
logoЛа Лига
logoЦСКА
logoБарселона
